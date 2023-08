Real Madrid : une destination surprenante s’offre à Reinier

La suite après cette publicité

Révélé sous les couleurs de Flamengo, Reinier n’a pas tardé à taper dans l’œil du Real Madrid, le considérant comme l’un des plus talentueux de sa génération. Mais depuis son arrivée en Espagne en 2020, le milieu de terrain brésilien n’a jamais réussi à s’imposer sur la durée au sein du club madrilène et enchaîne les prêts mitigés (Borussia Dortmund, Girona). De retour à la Maison Blanche, le joueur de 21 ans n’est pas assuré d’être intégré à la rotation de Carlo Ancelotti.

Mais selon les informations de Sky Sports, confirmées par As, le natif de Brasilia pourrait rebondir en Italie. En effet, Frosinone est prêt à l’accueillir et un accord a même été annoncé entre le promu italien et le Real Madrid. D’après le média espagnol, un prêt d’une saison est à l’ordre du jour car le club madrilène ne souhaite pas se séparer définitivement de son joueur.