Arsenal : Bukayo Saka élu joueur du mois de mars en Premier League

Irrésistible. Bukayo Saka (21 ans) a été nommé meilleur joueur du mois de mars en Premier League, comme annoncé ce vendredi par la Ligue anglaise. Il faut dire que l’ailier droit d’Arsenal a impressionné ces dernières semaines sur les pelouses du Royaume de Sa Majesté.

Avec trois buts inscrits et deux passes décisives délivrées lors des quatre victoires des Gunners en championnat courant mars (contre Everton, Bournemouth, Fulham et Crystal Palace), Bukayo Saka a joué un rôle déterminant pour les hommes de Mikel Arteta. De quoi porter son total à 12 buts et 10 "assists" en 28 matchs de Premier League et confirmer sa dimension XXL en Angleterre.

