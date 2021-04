Le classement des top buteurs européens

La suite après cette publicité

Comme à chaque début de semaine nous vous dévoilons le classement des meilleurs buteurs européens sous la forme d'un top 10 avec des mentions honorables. Les règles sont simples, seuls les buts inscrits en championnat sont comptabilisés. Les joueurs sont départagés en cas d'égalité par le nombre de matches joués et ensuite par le nombre de minutes disputées. Les 12 premiers championnats au classement UEFA sont ainsi concernés, à savoir l'Espagne, l'Angleterre, l'Allemagne, l'Italie, la France, le Portugal, la Russie, la Belgique, l'Ukraine, les Pays-Bas, la Turquie et l'Autriche. Et pour ce 24e bilan de la saison, c'est encore et toujours Robert Lewandowski qui figure largement en tête. De retour à l'entraînement ce lundi, l'attaquant polonais n'a pas joué ce samedi face à l'Union Berlin (1-1). Ainsi, il reste bloqué à 35 buts en 25 matches.

A la deuxième position, on retrouve le Nigérian Paul Onuachu. Face à Saint-Trond hier lors de l'avant-dernière journée de la saison régulière, il a particulièrement participé au succès 4-0 de son équipe en marquant. Le voici désormais doté de 27 buts en 32 matches et il conforte son statut de dauphin de Robert Lewandowski. Le podium est complété par Cristiano Ronaldo. Muet hier contre le Genoa (3-1), le Portugais avait néanmoins marqué en milieu de semaine face au Napoli (2-1). Efficace du haut de ses 36 ans, il affiche ainsi 25 buts en 27 matches de Serie A. La quatrième place revient à Georgios Giakoumakis. Battu hier par le PSV Eindhoven (2-0) avec le VVV-Venlo, le Grec se retrouve toujours bloqué avec 24 buts en 27 matches.

André Silva grappille

Homme fort du Red Bull Salzbourg sur les dernières semaines, Patson Daka n'a pas enfilé le costume de buteur ce dimanche contre le Rapid Vienne (3-0). Le Zambien qui restait sur un triplé lors du précédent match dispose d'excellentes statistiques avec 23 buts en 20 matches. Également en forme actuellement, André Silva a participé à la victoire de l'Eintracht Francfort lors du choc contre le VfL Wolfsbourg (4-3). Le voici désormais crédité de 23 réalisations en 23 rencontres. Septième, Lionel Messi a imposé un gros rythme depuis le début de l'année 2021. Cependant, l'Argentin reste sur deux matches sans marquer contre le Real Valladolid (1-0) et le Real Madrid (défaite 2-1). Il a ainsi marqué 23 buts en 28 matches. Sur une série de six matches sans marquer toutes compétitions confondues, Erling Braut Håland n'a pas marqué contre le VfB Stuttgart (3-2). Auteur d'une passe décisive, il reste à 21 buts en 23 matches de Bundesliga.

Kylian Mbappé s'empare de la neuvième place suite à une réalisation contre le RC Strasbourg (4-1) pour afficher 21 buts en 27 matches. Enfin, Romelu Lukaku est dixième suite à un but en milieu de semaine contre Sassuolo (2-1). Il n'a pas marqué contre Cagliari hier (1-0). Le Français Thomas Henry (Louvain) qui comptabilise aussi 21 buts échoue à la onzième place. Harry Kane (Tottenham), Mohamed Salah (Liverpool), Gerard Moreno (Villarreal), Karim Benzema (Real Madrid), Gianni Bruno (Zulte Waregem) et Luis Suarez (Atlético de Madrid) suivent avec 19 réalisations. Aaron Boupendza (Hatayspor), Luis Muriel (Atalanta) et Wout Weghorst (Wolfsbourg) comptent 18 buts. Wissam Ben Yedder (AS Monaco), Donyell Malen (PSV Eindhoven), Steven Berghuis (Feyenoord) et Yuma Suzuki (Saint-Trond) sont en embuscade avec 17 réalisations.

Le classement des top buteurs européens le 12 avril 2021

1) Robert Lewandowski (32 ans/Pologne/Bayern Munich) - 35 buts en 25 matches (2103 minutes)

2) Paul Onuachu (26 ans/Nigéria/Genk) - 27 buts en 32 matches (2522 minutes)

3) Cristiano Ronaldo (36 ans/Portugal/Juventus) - 25 buts en 27 matches (2283 minutes)

4) Georgios Giakoumakis (26 ans/Grèce/VVV Venlo) - 24 buts en 27 matches (2352 minutes)

5) Patson Daka (22 ans/Zambie/Red Bull Salzbourg) - 23 buts en 20 matches (1441 minutes)

6) André Silva (25 ans/Portugal/Eintracht Francfort) - 23 buts en 23 matches (2233 minutes)

7) Lionel Messi (33 ans/Argentine/FC Barcelone) - 23 buts en 28 matches (2392 minutes)

8) Erling Braut Håland (20 ans/Norvège/Borussia Dortmund) - 21 buts en 23 matches (1962 minutes)

9) Kylian Mbappé (22 ans/France/Paris Saint-Germain) - 21 buts en 27 matches (2043 minutes)

10) Romelu Lukaku (27 ans/Belgique/Inter Milan) - 21 buts en 29 matches (2315 minutes)