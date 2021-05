LdC, Real Madrid : Sergio Ramos et Ferland Mendy sur le retour

Alors que Raphaël Varane est touché et pourrait manquer la demi-finale retour de Ligue des Champions prévue ce mercredi contre Chelsea, le Real Madrid pourrait compter sur deux retours de poids. Comme le rapporte As, Sergio Ramos et Ferland Mendy devraient bien être de la partie face aux Blues.

Les deux joueurs ont repris l'entraînement avec le groupe ce lundi et devraient bien faire le voyage jusqu'en Angleterre. Même si physiquement, ils risquent d'être un peu courts pour disputer les 90 minutes ce sera des renforts de poids pour les Merengues.