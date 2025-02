Youth League : le LOSC est éliminé par l’Inter

Ce soir, la Ligue des champions fait déjà son retour avec plusieurs affiches alléchantes en 1/16es de finale aller. Un peu plus tôt dans la journée, les U19 de plusieurs clubs européens étaient sur le pont en Youth League, la C1 de cette catégorie. Côté français, le LOSC a défié l’Inter à Milan.

Mais ça n’a pas été une partie de plaisir. En effet, les Nordistes ont rapidement été menés 3 à 0 à la suite d’un doublé de Spinacce (32e, 35e) et un but de Mosconi (58e). Lille a sauvé l’honneur en fin de match avec un but de Lachaab à la 90e. Cette défaite 3 à 1 en 1/16e de finale condamne le LOSC, qui est éliminé de la compétition.