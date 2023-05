PSG, Barça : l’avenir de Lionel Messi totalement relancé

La suite après cette publicité

Dans le football, tout va très vite. Rien n’est immuable. Pour illustrer cette frénésie, il suffit d’ailleurs de se pencher sur l’affaire Messi. En l’espace de 48 heures, l’international argentin (174 sélections, 102 buts) est ainsi passé d’une star en rupture totale avec son club, jugée pour beaucoup comme au-dessus de l’institution parisienne, à un homme souhaitant calmer la tempête présente au sein de la formation parisienne en présentant ses excuses publiquement.

En fin de contrat en juin prochain avec le PSG, la Pulga ne devrait, vraisemblablement, pas poursuivre l’aventure dans la Ville Lumière. Suspendu par les hautes sphères parisiennes pour s’être rendu en Arabie saoudite dans le cadre d’un voyage promotionnel, l’ancien attaquant du FC Barcelone, qui a refusé de prolonger avec les Rouge et Bleu, entretient pourtant le flou autour de son avenir. Difficile alors de connaître la future destination du septuple Ballon d’Or dans un contexte où même le principal intéressé ne semble pas savoir de quoi sera fait son futur…

Comme le rappelle Sport dans son édition du jour, la situation est claire. À l’heure où nous écrivons ces lignes, Lionel Messi (35 ans) ne dispose que de deux offres concrètes sur la table. D’une part, continuer avec le PSG. D’autre part, céder aux sirènes de l’Arabie saoudite qui lui offrirait un véritable pont d’or avec un contrat de 363 millions d’euros par an à la clé. Pour le reste, aucun autre club ne s’est réellement manifesté et l’intérêt manifesté par le FC Barcelone demeure, aujourd’hui, plus proche de l’illusion que de la réalité.

Dans cette optique, le quotidien espagnol rappelle, ce samedi, que l’ambitieux plan de viabilité du Barça - qui se doit de réduire sa masse salariale de 200 millions d’euros - ne reste qu’un plan. Alors oui, si LaLiga venait à accepter les promesses faites par le club blaugrana, le retour du natif de Rosario en Catalogne pourrait rapidement s’accélérer mais tout cela est, pour l’heure, de la supputation. Sport rappelle, à ce titre, que l’optimisme n’est pas de mise chez les Culers et que l’ambiance dans les bureaux du Spotify Camp Nou oscille à une vitesse vertigineuse. De l’euphorie à la prudence sans interruption…

Un flou total dans lequel l’entourage de la star de l’Albiceleste est également plongé, qui plus est face au discours inflexible de Javier Tebas sur la situation financière du Barça. Si une décision devra, quoi qu’il en soit, être prise dans les prochaines semaines - Messi ne souhaitant pas commencer la préparation estivale sans club - l’incertitude est à son paroxysme. À Paris, au Barça, en MLS ou en Arabie saoudite, personne n’est actuellement capable de prédire l’avenir du champion du monde 2022… Faîtes vos jeux mais le temps presse !