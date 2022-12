JT Foot Mercato : le Real Madrid mise tout sur la jeunesse

La nouvelle classe biberon du Real

Exit les superstars Kylian Mbappé ou Erling Haaland, le Real Madrid mise sur la jeunesse prometteuse ! C’est devenu une habitude ces dernières années, la Maison Blanche mise sur les futurs cracks du football mondial à l’image de Vinicius Junior, Rodyigo ou encore la jeune pépite de Palmeiras Endrick. Une stratégie que Florentino Perez entend bien pérenniser. En effet, le boss du Real est très attiré par trois autres stars montantes : Alphonso Davies, Jude Bellingham et Alejandro Garnacho. À l’heure actuelle, le latéral canadien est sous contrat avec le Bayern Munich et son prix est évalué à 70 millions d’euros. Une somme que le Real n’est pas prêt à débourser pour le joueur de 22 ans. Mais le champion d’Europe à un plan pour récupérer le Munichois à moindre coût. Selon As, le Real compte attendre le mercato 2024, à ce moment Davies n’aura plus qu’un an de contrat et le club madrilène sera en position de force pour négocier. En revanche pour l’Anglais, les Merengues n’ont pas envie de perdre de temps. Les négociations avec son club, le Borussia Dortmund, se sont d’ailleurs intensifiées ces derniers jours. On attend une annonce prochainement. Enfin, l’Argentin de Manchester United est en fin de contrat à l’issue de la saison et en Espagne, il se dit que le Real est attentif à la situation. Un intérêt qui devrait pousser le natif de Madrid à ne pas prolonger l’aventure dans le nord de l’Angleterre.

Un joueur parisien se prend un coup de pression

À Paris, le recrutement de Carlos Soler l’été dernier était considéré comme un choix intelligent mais l’Espagnol n’apporte toujours pas satisfaction dans la capitale. Après douze rencontres toutes compétitions confondues, l’ancien de Valence n’a pas réussi à convaincre. Selon L’Équipe, la direction parisienne aurait décidé de faire part de son mécontentement au joueur. Lors d’une réunion Christophe Galtier et Luis Campos, ont fait comprendre à Soler qu’ils attendaient plus de lui. Notamment de se mêler à la bagarre pour une place de titulaire afin d’intensifier la concurrence et d’offrir plus de possibilités à son coach. En clair, l’Espagnol devra faire mieux s’il ne veut pas voir son aventure parisienne tourner court.

Malgré une place de finaliste quasi-inespérée au Mondial qatari, Didier Deschamps ne fait pas l’unanimité. À l’occasion de la reprise de Ligue 1, Florian Meurice à accordé une interview au quotidien L’Équipe. Assez rare dans les médias, le directeur sportif du Stade Rennais en a profité pour balayer l’ensemble de l’actualité et pour revenir sur la Coupe du Monde. Malgré une très belle compétition des Bleus, le Breton regrette l’absence de joueurs de son écurie dans la liste de DD : « Déjà, il faut venir les voir. Peut-être qu’on les observe en vidéo, mais déjà, venir au Roazhon Park ou quand on joue à l’extérieur, je ne sais pas, peste l’ancien patron du sportif de l’OL. J’avais entendu : oui, pour aller en équipe de France, il faut avoir de l’expérience, avoir joué en Coupe d’Europe ! Martin Terrier a joué les trois (C1, C3, C4), donc il faut quoi ? On arrive à retenir l’été dernier Martin Terrier, qui ne part pas dans un club de Premier League. Et là, quel message tu envoies aux joueurs français, en fait ? Barre-toi à l’étranger pour jouer en équipe de France ? Ce n’est pas forcément le bon message. »