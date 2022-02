OL : Jean-Michel Aulas confirme Peter Bosz jusqu'à la fin de la saison

Après la nouvelle défaite de l'Olympique Lyonnais sur sa pelouse contre le LOSC, dimanche soir (0-1), le club rhodanien pointe à la dixième place du Championnat et la méthode Peter Bosz met encore du temps à prendre. Pourtant, l'OL garde une bonne dynamique en 2022 comme l'a rappelé Jean-Michel Aulas, qui n'entend pas se séparer du technicien néerlandais avant la fin de la saison.

«On a pris beaucoup de points, on est revenu proche de la deuxième, troisième place, ce qui est notre objectif, et nous avons fait de très bons matches contre Nice, à Lens ou contre Lille. Nous avons très bien joué dimanche, Olivier Létang (le président du LOSC, ndlr) nous a dit dimanche 'vous êtes ceux qui nous ont mis le plus en difficulté cette saison'. On a fait le pari de revenir, nous serons présents sur le podium et nous irons loin en Coupe d'Europe, a-t-il expliqué sur La Chaîne L'Équipe. Jamais je n'ai imaginé changé de coach, il y a tout un tas de points positifs et la saison n'est pas foutu. Peter Bosz va rester, ce sera un bon choix et nous ferons quelque chose de bien d'ici à la fin de l'année. Le début 2022 était de grande qualité jusqu'à hier soir».