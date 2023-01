Coupe du Roi : le Real Madrid s’offre une remontada face à Villarreal et se qualifie pour les quarts de finale

La suite après cette publicité

Après un début de l’année civile en demi-teinte, avec déjà 2 défaites en 4 matches entre la Liga et la Supercoupe d’Espagne, le Real Madrid se déplaçait sur la pelouse de son premier bourreau de 2023, Villarreal, qui l’avait battu sur la pelouse de La Ceramica il y a une dizaine de jours (2-1). Les Groguets, quant à eux, restaient sur une bonne dynamique depuis la reprise du football espagnol après la Coupe du Monde, avec cinq matches sans défaite toutes compétitions confondues, dont 4 succès. Un huitième de finale important pour les deux formations, qui n’ont plus dépassé les quarts depuis un certain temps.

Dès le début de rencontre, les hommes de Quique Setien débloquaient la marque par l’intermédiaire du Français Etienne Capoue à la 4e minute, d’une belle volée dans un angle fermé. Les Merengues semblaient dominés par une équipe de Villarreal offensive et agressive, dans le bon sens. Le sous-marin jaune était même récompensé avec le but du break signé Samuel Chukwueze, seul face à Thibaut Courtois juste avant la pause (2-0, 42e). Le but était d’ailleurs validé après vérification de la VAR. À la pause, les locaux géraient parfaitement son adversaire et mettaient un pied en quarts de finale de la Copa del Rey.

À lire

Villarreal-Real Madrid : les compositions officielles

Oui mais voilà, il ne faut jamais enterrer le Real Madrid, surtout dans une compétition à élimination directe. Les hommes de Carlo Ancelotti l’avaient déjà montré la saison dernière en Ligue des Champions et démontrent leur caractère de gagnant en terres valenciennes. Au retour des vestiaires, Vinicius Junior réduisait d’abord la marque en remportant son face à face contre Filip Jörgensen (2-1, 57e). Moins dans leur match, notamment depuis la sortie de Juan Foyth, Villarreal concédait l’égalisation d’Eder Militao, en renard des surfaces à la suite de la tête repoussée de Karim Benzema (2-2, 70e).

La suite après cette publicité

Malgré quelques offensives intéressantes depuis l’entrée en jeu de José Luis Morales, les champions d’Espagne en titre prenaient l’avantage en fin de match grâce à son milieu de terrain espagnol, envoyant une belle frappe basse et puissante dans les buts du portier danois (3-2, 86e). Une victoire importante, et même une revanche, pour le Real Madrid, toujours en course en championnat, qui retrouve les quarts de finale de la Coupe d’Espagne, un tournoi qui lui échappe depuis maintenant neuf ans. Villarreal, quant à lui, s’arrête en huitièmes et espérera arracher une qualification en Ligue des champions en Liga.