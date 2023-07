Thiago Alcantara, la bonne affaire du mercato

La suite après cette publicité

Il y a quelques années encore, Thiago Alcantara était unanimement reconnu comme une référence à son poste en Europe. Sa campagne européenne avec le Bayern lors de la saison 2019/2020 avait marqué les esprits, et l’hispano-brésilien s’en était ensuite allé en direction de la Mersey, à Liverpool. En Angleterre, il a enchaîné le bon et le moins bon, mais reste sur un exercice 2022/2023 assez médiocre, avec seulement 18 apparitions en Premier League. Le joueur formé à La Masia n’a pas été aidé par les pépins physiques, il faut dire.

Et cet été, Liverpool est en train de rénover totalement son entrejeu. Les Reds ont déjà officialisé les arrivées d’Alexis Mac Allister et de Dominik Szoboszlai, deux joueurs évoluant dans un registre similaire au sien et qui sont logiquement une concurrence plus que sérieuse pour lui. En Angleterre, on explique déjà que Thiago Alcantara a un bon de sortie, surtout que son contrat expire dans un an seulement, et qu’avec son âge (32 ans), c’est cet été ou jamais si Liverpool veut récupérer un petit chèque en échange de ses services.

À lire

Liverpool va recevoir une offre de 45 M€ pour Fabinho

Un prix tout à fait abordable

Selon GiveMeSport, il ne sera pas forcément poussé vers la porte, mais les Reds seront à l’écoute de toute proposition et ne devraient pas poser trop d’obstacles à un départ. Surtout qu’il fait partie des plus gros salaires de l’équipe… Mais Thiago reste un joueur dont le talent et la classe ne sont pas à prouver, et il pourrait apporter de l’expérience et de la magie à plein de clubs.

La suite après cette publicité

En Turquie - le joueur est annoncé du côté de Fenerbahçe et Galatasaray - on explique sur les Liverpuldiens ont fixé son prix à 20 millions d’euros ; un montant plutôt abordable pour n’importe quel club évoluant en compétition européenne dans les cinq grands championnats. L’option turque existe donc, mais aussi la possibilité de filer en Arabie saoudite. De son côté, Sport indique que le FC Barcelone a toujours un oeil sur lui. Même s’il est vrai que son profil ne semble pas la priorité du côté catalan, qui est plutôt à la recherche d’un milieu plus défensif que Thiago. Avis aux intéressés…