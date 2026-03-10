L’UEFA met un gros coup de pression à la Premier League

L’UEFA s’inquiète des nouvelles règles financières adoptées par la Premier League, estimant qu’elles pourraient creuser l’écart économique avec les autres championnats européens. À partir de la saison prochaine, les clubs anglais appliqueront le système du Squad Cost Ratio, qui autorise les équipes à consacrer jusqu’à 85% de leurs revenus au coût de l’effectif, incluant salaires et transferts. Dans certaines situations, ce seuil pourrait même atteindre 115 %. À titre de comparaison, les règles financières de l’UEFA fixent une limite nettement plus basse, avec un plafond de 70% des revenus pour les clubs engagés dans les compétitions européennes.

La suite après cette publicité

Selon l’UEFA, ces règles pourraient renforcer encore la puissance économique du championnat anglais et accentuer la concentration des meilleurs joueurs en Angleterre. La Premier League génère déjà environ un quart des revenus du football européen et près de 40% des joueurs les mieux valorisés évoluent dans ses clubs. L’instance européenne craint que cette capacité de dépense accrue pousse les clubs du reste du continent à prendre davantage de risques financiers pour rester compétitifs. De son côté, la ligue anglaise défend sa réforme, son directeur général Richard Masters estimant que ce modèle doit permettre aux clubs qui ne disputent pas les compétitions européennes d’investir davantage afin de réduire l’écart avec les équipes les plus riches.