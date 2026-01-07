Man City : Pep Guardiola annonce un nouveau coup dur

Manchester City est décidément maudit avec les blessures en ce moment. Après les longues absences annoncées de Ruben Dias et Josko Gvardiol, Pep Guardiola vient d’annoncer celle de Savinho. Sorti à la 51e minute contre Sunderland la semaine dernière, le Brésilien ne reviendra pas tout de suite.

« Ce sera long. Long, c’est long, mais ce n’est pas un siècle ! Un mois et demi, deux mois. Mais il reviendra », a-t-il confié à un journaliste après le match nul concédé à domicile ace à Brighton (1-1). Pour rappel, en plus de Savinho, Gvardiol, Dias, Kovacic, Stones et Bobb sont tous à l’infirmerie.