OM : les superbes tifos organisés au Vélodrome pour la réception d’Auxerre

Pour le match de clôture de la 33e journée de Ligue 1, l’Olympique de Marseille reçoit en ce moment-même l’AJ Auxerre (20h45, match à suivre sur notre live commenté) pour tenter de profiter des faux-pas de l’AS Monaco, giflée à domicile par Montpellier (0-4), et ainsi conforter un peu plus une place sur le podium, pour prendre quatre points potentiels d’avance sur le Racing Club de Lens (match en retard contre Toulouse mardi soir, 21h).

Et pour cette rencontre importante pour sécuriser sa place en Ligue des Champions la saison prochaine, le Vélodrome a tenu à accueillir ses joueurs de la meilleure des manières avec des tifos d’envergure dans les deux virages et à la tribune Ganay. Ce dernier représente d’ailleurs les cinq anneaux des Jeux Olympiques, avec 2024 juste au-dessus, en hommage donc aux JO bientôt organisés à Paris dans un peu plus d’un an.

