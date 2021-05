FC Barcelone : quatre recrues seront annoncées cette semaine

La suite après cette publicité

« La semaine prochaine, nous annoncerons de nouveaux ajouts pour l'équipe première ». Lors d'une longue conférence de presse ce vendredi, le président barcelonais Joan Laporta donnait la tendance pour ce mercato estival. Il faut dire que même s'il y a des gros dossiers à gérer, à commencer par Lionel Messi et le poste d'entraîneur pour l'instant toujours occupé par Ronald Koeman, il y a eu de grosses avancées en coulisses.

Ainsi, comme l'expliquent divers médias espagnols comme AS ou RAC 1, le calendrier de la semaine va être chargé à Barcelone, et les fans culés vont connaître plusieurs de leurs nouveaux joueurs d'ici dimanche prochain. Tout d'abord, le Kun Agüero, qui devrait passer sa visite médicale dans la journée de lundi. Reste à voir si l'officialisation de la signature de son contrat sera faite avant son départ avec la sélection argentine.

9 millions d'euros en indemnités de transfert

Eric Garcia, qui a déjà confirmé sa future arrivée à Barcelone via les réseaux sociaux, sera lui déjà présenté en tant que nouveau joueur barcelonais dans la journée de mardi, avec la traditionnelle conférence de presse et la séance de jongles sur la pelouse du Camp Nou. Comme son coéquipier argentin, il arrive libre de tout contrat en provenance de Manchester City et avec des émoluments plutôt bas.

D'autres signatures devraient ensuite être confirmées officiellement. Celle de Georginio Wijnaldum, qui arrivera libre aussi, son bail avec Liverpool expirant en ce mois de juin. Puis, le quatrième renfort de cette première semaine de juin sera Emerson, le seul pour lequel les dirigeants du troisième de la dernière Liga devront mettre la main à la poche. Ils vont ainsi débourser 9 millions d'euros pour acheter l'autre moitié de ses droits au Betis, mais le latéral droit brésilien pourrait être revendu dans la foulée. Les communiqués vont pleuvoir cette semaine !