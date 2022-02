Everton : Dele Alli aurait pu rejoindre la Ligue 1

Dele Alli avait éclaté aux yeux de l'Angleterre et du monde du football lors de la saison 2015-2016, durant laquelle il avait atteint un très haut niveau en championnat. Petit à petit l'Anglais a perdu de sa superbe et n'arrivait plus à convaincre ses entraineurs de lui donner une place de titulaire indiscutable dans leur équipe. À la recherche d'une porte de sortie, il a signé cet hiver à Everton, contre un chèque d'environ 40M€ et aura la tâche, avec Frank Lampard et Donny Van de Beek, les deux autres recrues phares des Toffees, de maintenir le club en Premier League.

Alors qu'il est resté en Angleterre durant ce mois de janvier, L'Équipe indique que l'ancien joueur de MK Dons aurait pu rejoindre le championnat de France. En effet, son ancien club, Tottenham aurait proposé les services de l'international anglais sous forme de prêt aux gros clubs français à savoir, Paris, Lyon, Marseille, Lille, Rennes, Nice et Monaco. Le joueur était également partant pour traverser la Manche et selon L'Équipe un club du Sud de la France aurait été tenté avant qu'Everton ne propose une offre inégalable.