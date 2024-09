Droits TV, Ligue 1 : beIN Sports n’a toujours pas payé

Le long feuilleton des droits TV n’est pas complètement terminé. L’Équipe rapporte que beIN Sports, qui a déboursé 100 millions d’euros pour diffuser une rencontre de Ligue 1 jusqu’en 2029 et 40 millions d’euros pour l’intégralité de la Ligue 2, n’a toujours pas réalisé le premier versement. Des discussions sont en cours pour les contrats de L1 et de L2. « Le retard est lié aux relations contractuelles avec la LFP et nos échanges avec la Ligue sont très bons. Depuis sa création en 2012, BeIN a toujours été un bon payeur. Et il n’y a aucun ayant droit en France et à l’étranger qui ait encore des ardoises », a cependant déclaré Florent Houzot, directeur de la rédaction de la chaîne qatarie, lors de la conférence de rentrée de BeIN Sports ce jeudi.

La suite après cette publicité

Un retard qui commence sérieusement à agacer les clubs. Au sein de la Ligue de football professionnel (LFP), on assure que tout va rentrer dans l’ordre dans les prochains jours. Une situation loin d’être bénéfique pour Nasser Al-Khelaïfi. Candidat au conseil d’administration de la LFP (dont l’élection aura lieu mardi), le président du Paris Saint-Germain et de beIN Media Group est déjà l’objet de critiques en interne.