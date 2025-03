Véronique Rabiot piégée par une question sur l’OM

Ce jeudi soir, Véronique Rabiot, mère d’Adrien Rabiot, a été interviewée par Complément d’Enquête pour évoquer les banderoles insultantes lors de PSG-OM. Après avoir expliqué que ces banderoles étaient inadmissibles et qu’une telle violence n’existait qu’au PSG, la mère et conseillère du joueur, a été questionnée sur la possibilité de voir ce type de banderole au Vélodrome si cela concernait un Parisien. «Si à l’OM, on pourrait voir ce genre de débordement ? Je n’en sais rien, je ne sais pas si c’est arrivé. Ce n’est pas du folklore, la rivalité d’accord, les sifflets, bon voilà. Aussi violent, ça n’aurait pas pu arriver dans un autre club que le PSG non», lance-t-elle d’abord.

Mais face à cette déclaration, le journaliste a évoqué l’accueil terrible qu’a connu Mathieu Valbuena en 2015 avec cette peluche pendu en plein virage. Prise au dépourvu, Véronique Rabiot s’est alors braquée. «Non, là, vous exagérez, je ne peux pas répondre à ça. Vous ne pouvez pas me mettre en difficulté vis-à-vis de l’OM comme ça ! On parle du PSG là, de la façon dont ils se comportent. On ne parle que de ça. »