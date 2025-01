Le coach d’Everton répond au troll de Maupay

Le 29 décembre, après une défaite à domicile d’Everton contre Nottingham Forest (2-0, 19e journée de Premier League), Neal Maupay se faisait remarquer en chambrant les Toffees. «Chaque fois que je passe une mauvaise journée, je regarde le score d’Everton et je souris», avait ainsi lancé l’attaquant de l’OM, prêté avec option d’achat par Everton l’été dernier.

La suite après cette publicité

Présent en conférence de presse, ce jeudi, à deux jours du déplacement sur la pelouse de Bournemouth, Sean Dyche est alors revenu sur la polémique déclenchée par l’avant-centre marseillais. «Je pense qu’il est juste de dire que je me concentre sur bien plus important à Everton. Je n’ai pas besoin de me préoccuper de ses commentaires. Une procédure disciplinaire ? Je ne pense pas que nous nous préoccupons de ce sujet», a ainsi lancé le coach anglais. Voilà qui est dit !