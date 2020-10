MU : Paul Scholes cartonne le choix Edinson Cavani

La suite après cette publicité

Il n'a pas encore joué une seule minute, qu'il est déjà critiqué. Edinson Cavani a signé pour deux saisons avec Manchester United, dans les dernières heures du mercato. L'attaquant uruguayen, qui n'a donc pas encore foulé la pelouse sous son nouveau maillot, devait déjà essuyé des critiques, comme la qualification de son arrivée par The Athletic comme le pire transfert de l'été.

Et ce n'est pas fini car une légende du club s'en est pris à lui. Il s'agit de Paul Scholes, fraîchement nommé entraîneur de Salford City. L'ancien milieu de terrain des Red Devils, interrogé par Stadium Astro, n'a pas été tendre avec l'ancien Parisien : « bon, j'attends de voir. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un attaquant de qualité, pas de doutes là-dessus. Mais il a 33 ans, on aurait dit qu'il allait prendre sa retraite. Et il n'a pas beaucoup joué avec Paris la saison dernière ». Le Matador n'a plus qu'à prouver à ses détracteurs qu'il est encore là.