Juventus : Kaio Jorge prêté cet hiver ?

Entré en jeu lors du Derby della Mole face au Torino la semaine dernière, l'attaquant de la Juventus Turin Kaio Jorge (19 ans) a disputé non seulement ses premières minutes en Serie A, mais a également fait ses premiers pas dans le football européen, après avoir quitté Santos cet été contre 1,5 million d'euros. Evoluant au poste de numéro 9, déjà bien bouché dans le club de la Vieille Dame avec Alvaro Morata, Moise Kean ou encore Federico Chiesa, il paraît difficile pour le jeune Brésilien de glaner du temps de jeu en équipe première.

La suite après cette publicité

Son entraîneur Massimiliano Allegri a apprécié son entrée en championnat : « On voit qu'il est réveillé », avait-il déclaré à chaud après le derby. Et selon La Gazzetta dello Sport, la Juventus serait prête à prêter son joyau auriverde dès la prochaine fenêtre de transferts, prévue en janvier. Plusieurs clubs italiens seraient intéressés pour enrôler l'ex-international U17 (10 sélections, 6 buts) et le suivent de près, comme Cagliari, la Sampdoria ou encore Sassuolo. Mais pour le moment, avec les blessures de Morata et Dybala, Allegri peut compter sur lui pour faire la différence lors des prochaines semaines.