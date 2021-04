OM : Florian Thauvin au bord de la crise de nerfs

Florian Thauvin (28 ans) semblait avoir retrouvé le sourire depuis l'intronisation de Pablo Longoria à la présidence de l'Olympique de Marseille et l'arrivée sur le banc de Jorge Sampaoli. L'Argentin lui accorde d'ailleurs sa confiance, même s'il le promène à de nombreux postes ces derniers temps. Publiquement, le champion du monde 2018 s'est dit satisfait de cette nouvelle collaboration.

La suite après cette publicité

En privé, l'international tricolore (10 sélections, 1 but) paraît davantage crispé, explique L'Équipe. En manque de repères, le gaucher commencerait à afficher des signes d'agacement. Le quotidien sportif révèle par exemple qu'il s'est sérieusement pris le bec avec Alvaro Gonzalez (31 ans). Lors d'un banal exercice à l'entraînement, les reproches ont fusé et le ton est monté.

Altercation évitée de justesse avec Alvaro

Les deux partenaires ont même dû être séparés par plusieurs personnes, dont leur coach, avant que cela n'aille plus loin, raconte la publication. La tension est donc palpable chez l'ancien Bastiais, qui se poserait énormément de questions. Sportivement d'abord, au regard des plans assez flous de Sampaoli pour lui depuis sa prise de fonctions.

Contractuellement ensuite. S'il ne ferme plus la porte à une prolongation à Marseille, le natif d'Orléans, en fin de bail en juin 2021, ne voit toujours rien venir de la part de Longoria et ses équipes. Un statu quo qui, à défaut de l'inquiéter, le travaillerait quelque peu et le mettrait sous tension.