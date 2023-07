OL : le nouveau maillot extérieur dévoilé !

Après avoir dévoilé son nouveau maillot domicile, plutôt réussi, l’Olympique Lyonnais officialise désormais sa tunique extérieure pour la saison 2023-2024. L’an dernier, le rouge dominait le maillot extérieur des Gones, mais cette fois-ci, c’est le bleu qui prend de l’ampleur. Les Lyonnais revisitent également leur ancien logo, mêlant hommage et symboles originels. «Le maillot est orné d’un écusson rétro intégrant le scapulaire en hommage aux jeunes talents de l’académie. Il dispose d’épais et harmonieux tracés rouges au niveau du col et de l’avant-bras, les trois bandes emblématiques étant gravées au niveau de l’épaule», précise le club olympien.

La suite après cette publicité

Toujours dans cette volonté de raconter une histoire, l’OL explique : «l’écusson vintage brodé sur la poitrine renvoie à l’attachement profond du club envers ses supporters, qui ne cessent de montrer leur attachement depuis plusieurs décennies en suivant son parcours, celui des femmes et des hommes qui l’ont construit et qui écrivent son histoire.» Dès à présent disponible sur le site officiel d’Adidas, il l’est également dans les boutiques du club et sur la plateforme de vente en ligne lyonnaise.

À lire

OL : la mise en garde de Laurent Blanc aux joueurs de retour de prêt