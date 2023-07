PSG : les 6 clubs qui veulent Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

Kylian Mbappé est, une fois encore, en une de tous les médias mondiaux. Son avenir ne passionne pas les foules qu’en France, ni en Espagne, mais partout à travers la planète. Actuellement, le PSG cherche ainsi à le vendre pour récupérer un chèque, et la direction parisienne attendrait maintenant un chèque de 150 millions d’euros pour le Bondynois.

Forcément, le Real Madrid est le favori pour l’enrôler, que ce soit cet été, ou en 2024 dans le cas où le principal concerné venait à rester à Paris une saison supplémentaire. Le club de la capitale espagnole est aussi la destination privilégiée de Mbappé, qui rêve d’y jouer depuis petit. Mais comme l’indique Marca, les Madrilènes ne sont pas seuls sur ce dossier.

Beaucoup d’Anglais

Le média espagnol révèle qu’il y a ainsi cinq autres écuries sur le coup. Il y a ainsi Al Hilal en Arabie saoudite, qui pourrait lui offrir une proposition juteuse d’un an et le laisser filer à Madrid à l’été 2024. En Angleterre, il y a Manchester United, très intéressé par les services du Français et avec les moyens de boucler une telle opération. Toujours en Premier League, Tottenham rêve de l’enrôler, même s’il est, actuellement, peu probable d’imaginer Kylian Mbappé rejoindre les Spurs.

Chelsea est aussi intéressé par Mbappé, et a le potentiel financier pour proposer un gros montant au PSG et un énorme salaire à l’attaquent, mais les Blues sont surveillés de près par l’UEFA et doivent d’abord vendre des joueurs. Enfin, vient l’AC Milan en Italie. Il n’y a pas encore eu d’offre, mais le club lombard pourrait être une option pour le Français. Mbappé ne veut que le Real Madrid, mais dans le cas où une arrivée à Madrid venait à tomber à l’eau, il a des plans B plutôt sympathiques.