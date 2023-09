Newcastle prolonge Callum Wilson

Bonne nouvelle pour les supporters des Magpies. En effet, Newcastle, auteur d’un début de saison mitigé en Premier League avec une 14e place au classement (1 victoire puis 3 revers de rang), a annoncé la prolongation jusqu’en 2025 de son attaquant anglais Callum Wilson (31 ans), auteur de 2 buts en 4 apparitions, tout comme son compère en attaque Alexander Isak.

«Je suis ravi de prolonger mon séjour ici. C’est un club de football fantastique, j’ai été bien accueilli dès que j’ai franchi la porte et maintenant le club prend une direction fantastique et est en plein essor, alors c’est bien d’engager mon avenir pour faire partie de cela», a déclaré l’international des Three Lions dans le communiqué du club.