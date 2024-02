OM : Gennaro Gattuso craint le pire après le revers contre Brest

L’OM s’enfonce et plonge dans la crise. Vainqueur d’une petite rencontre cette année face à Thionville en Coupe de France (1-0), le club marseillais est en grande souffrance depuis. Incapables de reprendre confiance en leur jeu, les coéquipiers de Pierre-Emerick Aubameyang enchaînent les désillusions peu importe la compétition. Et après un scénario surréaliste contre le Shakhtar Donetsk en milieu de semaine (2-2), les Phocéens ont encore perdu ce dimanche soir face à Brest (1-0). Pourtant en supériorité numérique, les Olympiens ont été punis en fin de rencontre par Pierre Lees-Melou après une rencontre décevante de leur part.

Ainsi, Marseille n’a remporté aucun de ses cinq premiers matches de Ligue 1 dans une année civile pour la troisième fois de son histoire après 1956 et 1978. Chambré par un stade Francis-Le Blé en extase, l’OM pointe à la neuvième place et l’étau se resserre sérieusement autour de Gennaro Gattuso. Déjà pris pour cible par une grande partie des supporters marseillais, le technicien italien est apparu la mine déconfite à l’issue de la rencontre. Alors que Ruben Blanco s’était présenté au micro de Prime Video quelques minutes avant, Gattuso a fait part de son désarroi au micro du diffuseur de la rencontre.

«La première chose que je veux dire, c’est que j’ai besoin de m’excuser auprès du club et des supporters car on touche le fond, confirme Gattuso. Et quand on touche le fond, il faut assumer ses responsabilités et elles sont toutes à moi. Il n’y a rien de plus à dire. Il faut juste les assumer.» Au début de la rencontre, l’ancien coach du Napoli et de l’AC Milan avait fait un choix surprenant en laissant Pierre-Emerick Aubameyang sur le banc. Un choix réalisé pour préserver le joueur selon l’Italien : «Pierre-Emerick (Aubameyang ndlr) n’avait pas récupéré du match de jeudi et on avait besoin de le laisser se reposer pour ne pas prendre de risques.»

La saison marseillaise sentant déjà le sapin, Gattuso ne s’est donc pas caché derrière des excuses farfelues. Lucide jusque-là, l’ancien milieu de terrain a alors dressé le tableau d’une fin de saison morose côté olympien : «la vérité c’est que maintenant on doit regarder derrière, on ne peut plus trop parler d’Europe en ce moment. Il faut s’attacher à prendre les points nécessaires pour être tranquille au classement, se concentrer sur le travail et arrêter de parler, de se trouver des excuses. La réalité, c’est que la défaite est méritée et que l’équipe est en difficulté. Maintenant, il faut se concentrer pour bien finir cette saison.» Les prochaines semaines de l’OM promettent d’être particulièrement animées…