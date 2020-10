OM : Morgan Sanson a refusé le Zenit

Un temps annoncé partant de l'Olympique de Marseille, Morgan Sanson est finalement resté à l'issue du mercato. Lui qui s'était rapproché de l'influent agent Pini Zahavi afin de s'ouvrir plus d'opportunités de départ a finalement décidé d'affronter la concurrence d'un milieu olympien bien fourni (Kamara, Rongier, Gueye, Cuisance, Strootman).

Et, pour l'instant, bien lui en a pris. Sous les ordres d'Andre Villas-Boas, l'ancien Montpelliérain a été titulaire lors de 5 des 6 matchs de l'OM en Ligue 1 et réalise un bon début de saison statistique (1 but et 2 passes décisives). Son état de forme aurait pu être différent s'il avait choisi un autre chemin. Ainsi, selon L'Équipe, le milieu de terrain de 26 ans aurait refusé une approche du Zenit St-Pétersbourg. Comme quoi, la meilleure décision de carrière peut parfois être de rester.