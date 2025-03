Pourquoi souscrire aux offres CANAL+*

À la vue des matchs assez fous des 1/8e de finale aller de l’UEFA Champions League, vous avez sans doute regretté de ne pas avoir souscrit à une offre CANAL+* qui dispose de l’intégralité des droits de la compétition. Qu’à cela ne tienne, vous avez la possibilité de vous rattraper pour les matches retour de la compétition qui s’annoncent aussi haletants que ceux de l’aller, voire plus puisqu’il y aura des équipes qui vont rentrer à la maison définitivement après les rencontres de ces mardi 4 et mercredi 5 mars (voir le programme TV complet ici). Rien que pour ce choc entre Liverpool et le Paris SG, vous pouvez succomber à l’offre CANAL+ & PASS COUPES D’EUROPE. Car après sa défaite cruelle face aux Reds au match aller, le rouleau compresseur parisien aura à cœur de se reprendre, même à Anfield Road pour arracher sa qualification en 1/4 de finale face à une équipe qui n’a pas existé durant quasiment tout le match. Ce n’est pas tout puisque les fans du FC Barcelone pourront regarder dès 18h45 la rencontre entre le FC Barcelone et le Benfica. Le club catalan ayant pris un sérieux avantage au match aller en s’imposant 0-1 au Portugal malgré une bonne partie du match disputé à 10 contre 11. C’est une soirée incroyable donc qui vous attend de 18h45 à plus de 23h ce mardi. Et si vous aimez aussi l’Inter Milan et le Bayern Munich, vous pourrez également regarder les deux rencontres malgré des scores très favorables envers les deux équipes.

Et le mercredi s’annonce lui aussi dantesque, là encore pour une folle soirée de 18h45 à 23h ! En hors-d’œuvre, c’est la rencontre Lille-Dortmund qui est à l’affiche. Après un très bon nul ramené d’Allemagne (1-1), la bande à Bruno Genesio peut espérer décrocher le premier quart de finale de Champions League de son histoire en battant Dortmund. Ensuite, il nous faudra basculer sur le choc 100 % Madrid entre l’Atlético de Madrid et le Real Madrid. Si la formation de Kylian Mbappé a su s’imposer d’une courte tête (2-1), cela promet d’être plus compliqué au Wanda Metropolitano face aux Colchoneros d’Antoine Griezmann qui a beaucoup à se faire pardonner après son match aller. Mais vous pourrez aussi décider de zapper sur Arsenal-PSV Eindhoven ou Aston Villa-Club Bruges si cela vous chante.

L’offre CANAL+ & PASS COUPES D’EUROPE* pour ne rien rater de l’UEFA Champions League

Pour toutes ces équipes, le but sera de se qualifier pour les quarts de finale de la compétition. C’est dire tout l’enjeu de ces rencontres entre ces cadors européens qui ont fait de cette compétition un objectif majeur en début de saison. Alors, pour ne surtout pas louper ce choc majuscule, une seule chose à faire : souscrire l’offre CANAL+ & PASS COUPES D’EUROPE*. Avec cette offre, vous avez accès à l’intégralité des coupes d’Europe masculines de l’UEFA (UEFA Champions League, UEFA Europa League et UEFA Conference League), et à 2 affiches par journée de la Premier League et du TOP14 sur les chaînes CANAL+. Dans cette offre, profitez notamment des chaînes CANAL+, CANAL+ SPORT 360, CANAL+ GRAND ÉCRAN, CANAL+ BOX OFFICE. Retrouvez également l’intégralité des créations Apple Original avec Apple TV+. Cette offre est proposée au tarif de 29,99€/mois pendant 6 mois, puis 34,99€/mois par mois avec abonnement 24 mois, ou au tarif de 34,99€/mois avec abonnement mensuel.

L’offre CANAL+ SPORT* pour voir le football… et le reste

Avec cette offre, vous avez accès à tout le sport de CANAL+, beIN SPORTS et Eurosport. Impeccable pour suivre les Coupes d’Europe masculines de l’UEFA mais aussi 100% de la Premier League, 100% du TOP14 et 100% des Grands Prix™ de Formule1® et de MotoGP™ sur les chaînes CANAL+. Profitez aussi des contenus beIN SPORTS et Eurosport. Et bien sûr, vous pourrez en plus bénéficier du contenu CANAL+, du cinéma ultra-récent, des séries et l’intégralité des contenus Apple TV+ ! Tout cela au tarif de 34,99€/mois pendant 6 mois puis 45,99€/mois, avec abonnement 24 mois, ou pour 45,99€/mois avec un abonnement mensuel.

Et pour les 18-25 ans, vous pourrez souscrire l’offre RAT+ SPORT* au tarif de 19,99€ par mois, avec abonnement mensuel.

Pour vous régaler de cette soirée d’UEFA Champions League remplie de stars comme pour profiter de tous les contenus offerts par la diversité des offres CANAL+*, n’hésitez pas, c’est par ici !

*Offres valables en France métropolitaine jusqu’au 12 mars 2025 et soumises à conditions. Voir modalités sur boutique.canalplus.com

Programmation/offre de chaînes et/ou de service(s) susceptibles de modification(s)