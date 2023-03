Houssem Aouar rejoint la sélection algérienne

La suite après cette publicité

C’est la fin d’un très long feuilleton né il y a plusieurs années de cela. Houssem Aouar a fini par rendre sa décision publique. Après les dernières informations sorties à son sujet, le milieu de terrain de 24 ans va bel et bien devenir international algérien, et ce après avoir défendu les couleurs de l’équipe de France à une seule reprise il y a deux ans et demi pour sa deuxième convocation.

Il l’a confirmé dans une publication sur ses réseaux sociaux, à l’heure où Djamel Belmadi doit dévoiler sa prochaine liste pour disputer les éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations. Pour annoncer la nouvelle, le joueur de 24 ans a posté un simple montage photo de lui-même arborant le maillot de la sélection algérienne avec un simple message en arabe «Tahia Djazaïr» (Vive l’Algérie).

À lire

Algérie : Houssem Aouar justifie son choix de rejoindre les Fennecs

Une seule sélection sous Deschamps

Le travail de séduction des Fennecs aura fini par payer. Longtemps sélectionné chez les Espoirs français, tout portait à croire qu’Aouar porterait un jour le maillot de l’équipe de France A, d’autant qu’il était alors dans sa meilleure période à l’OL. Il a d’ailleurs fini par être appelé par Didier Deschamps à l’occasion d’un amical face à l’Ukraine, durant lequel il a disputé 59 minutes. Cette unique sélection en octobre 2020 coïncide aussi avec sa baisse de régime.

La suite après cette publicité

Depuis, le milieu offensif est sorti des radars. Il n’est même plus titulaire depuis environ un an avec son club formateur, où il arrive en plus de cela en fin de contrat. Son avenir en club n’est pas réglé mais pour la sélection, le choix a fini par être fait. En revanche, d’après nos informations, il ne devrait pas être de la prochaine liste du sélectionneur car Aouar revient de blessure. Il sera sans doute laissé à disposition de l’OL avant d’intégrer l’équipe de Belmadi.