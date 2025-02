OM-OL | Streaming : comment regarder le match en direct

Décidément, l’OM enchaîne les matches à tension. Après avoir affronté Nice le week-end dernier, le club phocéen accueille dans son antre dimanche soir l’Olympique Lyonnais, pour un Olympico toujours très attendu. D’autant que le match aller avait proposé un scénario exceptionnel, avec un but au finish de Jonathan Rowe pour offrir la victoire aux Marseillais. Nul doute que l’OL aura envie de laver l’affront.

Et il devra le faire avec un nouvel entraîneur puisque Pierre Sage a été démis de ses fonctions par le grand patron John Textor. Place désormais à Paulo Fonseca, ancien coach du LOSC, qui va donc démarrer son mandant par l’un des déplacements les plus chauds de France. Entre un OM qui a du mal à domicile cette saison et un OL qui aura envie de montrer son meilleur visage à son nouveau coach, la confrontation risque d’être belle.

Regarder le match de foot OM-OL en streaming

