Thionville - OM : les compositions officielles

Les 32es de finale de la Coupe de France se poursuivent avec l’entrée en lice de l’OM contre Thionville (N3). La rencontre se déroulera à Metz au Stade Saint-Symphorien (coup d’envoi 14h30, à suivre sur FM). Les Mosellans rêvent d’un nouvel exploit après avoir sorti Annecy (2-1) au tour précédent, club qui avait éliminé Marseille, à la surprise générale, en quarts de finale de la précédente édition.

Pour cette rencontre, Gennaro Gattuso compte de nombreux absents avec les blessés (Rongier, Correa) et ceux partis à la CAN (Mbemba, Harit, Ounahi, Gueye et Ndiaye) mais aligne tout de même une équipe très proche de la type avec Blanco dans le but et une défense Meité, Gigot, Balerdi. Au milieu, Nadir accompagne Veretout et Kondogbia alors que Murillo, préféré à Clauss, et Lodi seront les pistons. Devant, Aubameyang est associé à Vitinha.

Les compositions officielles :

Thionville : Junker – Sylla, Ferino, Bouzar, Collet – Poinsignon, Bourgeois – Groune, Jacquel, Gourichy – Baradji.

OM : Blanco – Meité, Gigot, Balerdi – Murillo, Veretout, Kondogbia, Nadir, Lodi – Vitinha, Aubameyang.