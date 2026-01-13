PSG : Eddy Doué sur le départ

Et si Doué quittait le PSG ? Pas Désiré, mais son cousin Eddy. Intégré au groupe Espoirs du club parisien, le milieu de terrain de 20 ans avait fait le tour des réseaux sociaux pour ses excellentes performances lors de la Premier League International Cup, début décembre. D’après les informations révélées par L’Équipe, plusieurs écuries européennes sont prêtes à passer à l’action dès cet hiver.

C’est le cas de l’Estrela Amadora, club de Liga portugaise, qui a déjà entamé des échanges pour s’attirer le natif de Bangolo (Côte d’Ivoire). L’Équipe révèle également que Paris est prêt à accepter un départ de Doué, dont le contrat expire en juin prochain, contre un pourcentage à la revente. Un autre club français, dont l’identité n’est pas connue, a aussi démarré des négociations.