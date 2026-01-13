Menu Rechercher
Commenter 4
Ligue 1

PSG : Eddy Doué sur le départ

Par Kevin Massampu
1 min.
Le logo du PSG dans les tribunes du Parc des Princes. @Maxppp

Et si Doué quittait le PSG ? Pas Désiré, mais son cousin Eddy. Intégré au groupe Espoirs du club parisien, le milieu de terrain de 20 ans avait fait le tour des réseaux sociaux pour ses excellentes performances lors de la Premier League International Cup, début décembre. D’après les informations révélées par L’Équipe, plusieurs écuries européennes sont prêtes à passer à l’action dès cet hiver. 

La suite après cette publicité

C’est le cas de l’Estrela Amadora, club de Liga portugaise, qui a déjà entamé des échanges pour s’attirer le natif de Bangolo (Côte d’Ivoire). L’Équipe révèle également que Paris est prêt à accepter un départ de Doué, dont le contrat expire en juin prochain, contre un pourcentage à la revente. Un autre club français, dont l’identité n’est pas connue, a aussi démarré des négociations.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (4)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
PSG
Désiré Doué

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
PSG Logo Paris Saint-Germain
Désiré Doué Désiré Doué
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier