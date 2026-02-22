Angers : les ultras angevins fustigent le maintien de SCO-LOSC

Alors que la ville d’Angers fait face à d’importantes inondations, son maire Christophe Béchu évoquant « 5 000 Angevins qui ont de l’eau chez eux, dans leur cave ou dans leur rue », la tenue du match entre Angers et Lille, comptant pour la 23e journée de Ligue 1, a longtemps été incertaine. Finalement, la rencontre a été maintenue mais disputée à huis clos. Si les terrains d’entraînement de la Baumette ont été touchés par la crue, le stade Raymond-Kopa n’est pas situé en zone inondable et sa pelouse est jugée praticable. Les autorités ont toutefois estimé qu’accueillir du public poserait des problèmes de sécurité et de circulation, rendant impossible la venue des spectateurs, ce qui entraîne pour le club un manque à gagner financier lié à l’absence de billetterie.

Cette décision a provoqué la colère du groupe ultra Kop de la Butte, qui a publié un communiqué virulent dénonçant le choix du club : « Nous tenons à faire part (…) de notre profonde incompréhension et indignation face à la volonté du Club de maintenir coûte que coûte la rencontre du jour face à Lille sous prétexte d’un prétendu enjeu sportif. (…) Le report du match était la seule décision responsable. Il aurait témoigné d’un minimum de respect envers la population angevine et envers les supporters du Club. » Les ultras préviennent également qu’ils resteront attentifs aux mesures de compensation promises pour les supporters lésés, avertissant qu’ils « sauront réagir » si celles-ci ne sont pas jugées suffisantes, signe d’une fracture persistante entre une partie des fidèles du SCO et la direction dans un contexte déjà tendu par la situation locale.