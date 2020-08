Coupe du Portugal : Porto sacré face à Benfica

Du côté de Coimbra, on avait un match qui captivait tout le Portugal. Porto, champion en titre, affrontait son ennemi Benfica, qui a terminé à la deuxième place de la Liga NOS, pour la finale de la Coupe du Portugal. Et dans des circonstances pas évidentes, l'équipe de Sérgio Conceição a remporté ce titre grâce à ce succès 2-1.

Le début de partie était assez équilibré, sans trop d'occasions à vrai dire. Et à la 38e minute, Luis Díaz laissait les Dragons à dix en écopant d'un deuxième jaune. Et pourtant, en deuxième période, c'est bien le club du nord du Portugal qui prenait les devants. Chancel Mbemba expédiait un coup franc de Corona au fond des filets, de la tête (0-1, 47e). L'ancien d'Anderlecht doublait la mise, d'une tête là encore, sur un service d'Otavio (0-2, 58e). Carlos Vinicius réduisait l'écart à quelques minutes de la fin sur penalty, mais Porto a résisté (1-2, 84e). C'est la dix-septième fois que les Bleu et Blanc remportent le titre.