Real Madrid : Eduardo Camavinga replacé en défense centrale ?

Présent en conférence de presse avant la réception de l’Atlético de Madrid, dimanche soir, Carlo Ancelotti est revenu sur les nombreux forfaits dans le secteur défensif des Merengues. Déjà privé de ses deux défenseurs centraux Eder Militao et David Alaba, le technicien italien pourrait également devoir faire sans Antonio Rüdiger, touché à la cuisse contre Getafe. «Son état s’est beaucoup amélioré entre hier et aujourd’hui. Espérons qu’il continue de s’améliorer de la même manière d’ici demain», a malgré tout affirmé le Mister. Pour autant, si l’international allemand venait à manquer à l’appel, Ancelotti ne pourra pas s’appuyer sur Aurélien Tchouaméni, habitué à dépanner un cran plus bas mais suspendu contre les Colchoneros.

Questionné sur Ferland Mendy et Dani Carvajal, considérés par les journalistes espagnols comme les deux options pour palier un possible forfait de Rüdiger, Ancelotti a finalement surpris tout son monde, assurant qu’un certain Eduardo Camavinga pouvait également faire l’affaire. «Il est très bon dans les sorties de balle, très solide dans les duels et très rapide», a ainsi expliqué l’Italien, avant de noter que «les postes de sentinelle et de défenseur central sont les plus similaires, car ils se jouent plus avec la tête qu’avec de l’énergie». Reste désormais à connaître le onze de départ de l’ancien coach parisien, déterminé à l’idée de prendre sa revanche après deux défaites contre la bande à Antoine Griezmann cette saison (1-3 en Liga et 2-4 en Coupe du Roi).