PSG : la réaction à chaud de Khvicha Kvaratskhelia

Paris n’a pas fait de détails face au Stade Brestois. Vainqueurs 7-0, les Franciliens ont terrassé les Bretons 10-0 sur l’ensemble de ce barrage de Ligue des Champions. Auteur de son premier but avec le PSG en C1, Khvicha Kvaratskhelia était ravi de sa soirée.

La suite après cette publicité

« C’était une victoire importante. On se sent bien. On doit continuer comme ça. Ce n’est pas facile de gagner 7-0. On est heureux aujourd’hui. La qualité des joueurs est incroyable, ils m’aident sur le terrain. C’est très confortable de jouer avec eux. Je pense que nous montrons que nous pouvons gagner tout ce qui est possible. Notre rêve est de gagner, c’est notre objectif, on va tout faire pour », a-t-il déclaré au micro de Canal+.