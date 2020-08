PSG : Arnaud Kalimuendo veut désormais confirmer

Titularisé hier soir lors du match amical opposant le PSG au FC Sochaux dans un Parc des Princes vide, Arnaud Kalimuendo, auteur d’un match encourageant, s’est arrêté au micro de la chaîne officielle du club parisien à l’issue de la rencontre. Le jeune attaquant français de 18 ans a confié vouloir aller le plus loin possible dans sa progression. «Je suis très satisfait, c’est la première fois que je dispute un match entier, et c’était une très bonne expérience face à Sochaux» a-t-il expliqué avant d'évoquer certains de ses exemples.

«J’essaye d’apprendre au quotidien auprès des grands joueurs qui sont présents, comme Neymar Jr, Kylian Mbappé, Mauro Icardi qui sont tous des références à mon poste et c’est génial de pouvoir évoluer avec eux. J’espère maintenant pouvoir confirmer, je sais que je peux faire beaucoup mieux et je vais essayer de le démontrer.» Un discours plein d’envie qui devrait ravir les ultras parisiens qui comptent certainement soutenir comme il se doit l'un de leurs titis parisiens dans sa progression au sein du club.