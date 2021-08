Le mercato du PSG augmente la pression autour de Kylian Mbappé

« Après, ce que je veux, moi, c'est gagner. Sentir que je suis dans un endroit où je peux vraiment gagner, où il y a un projet qui est solide autour de moi. Je mange football, je vis football, et donc le projet sportif est primordial ». Voilà ce que disait Kylian Mbappé vers la fin du mois de mai dernier, justifiant ainsi sa position, à savoir l'attente. Cela mettait un coup au moral du directeur sportif Leonardo, qui avait multiplié les déclarations au cours des semaines précédentes pour inciter l'attaquant français à se déclarer et à clairement annoncer ses intentions.

Depuis, de l'eau a coulé sous les ponts. Le Paris Saint-Germain a enchaîné les signatures de joueurs d'envergure internationale (Wijnaldum, Hakimi, Sergio Ramos, Donnarumma) et Kylian Mbappé a quitté l'Euro 2020 la tête basse, après un échec aux tirs au but contre la Suisse en huitièmes de finale. Après des vacances réparatrices, l'international français de 22 ans, sous contrat jusqu'en 2022, avait donc tout le loisir d'observer l'évolution positive du projet parisien, agrémenté de joueurs de renoms, expérimentés et au goût de la victoire prononcé.

Coincé par son argumentaire

Pour autant, rien ne bouge et la position de Mbappé devient de plus en plus clivante auprès des fans du PSG. Son discours sur le projet sportif, compréhensible après 4 années passées au PSG, le coince désormais au regard de ce qui est accompli par la direction parisienne. Et l'ajout probable de Lionel Messi à ce mercato d'anthologie rendrait de fait incompréhensible tout autre choix qu'une prolongation. Quel projet sportif a-t-il pris plus d'ampleur cet été que celui du PSG ?

En conditionnant son éventuelle prolongation à l'aspect purement sportif, Kylian Mbappé se trouve désormais dans une situation plus délicate, du point de vue de son image. Longtemps chouchou du public français, surfant sur la Coupe du Monde 2018, il était attendu et applaudi dans tous les stades de Ligue 1. Pour la première fois, samedi, à Troyes, ce sont des sifflets qui ont, en partie, accompagné sa sortie en cours de match, dans une enceinte globalement acquise aux stars parisiennes.

Un charme qui n'opère plus ?

Réaction d'un public toujours marqué par la fin précoce de l'Euro ou premier signe d'une image écornée par son son indécision concernant son avenir ? Nul ne le sait encore et il faudra observer l'attitude du public lors des matches à l'extérieur du PSG. Devenu le leader offensif du PSG, aussi bien en raison de ses statistiques époustouflantes et des absences régulières de Neymar, Mbappé est-il prêt à partager la lumière avec le Brésilien et probablement un sextuple Ballon d'Or ? C'est peut-être là une autre perception de ce dossier brûlant.

Kylian Mbappé ne devra pas se tromper, dans son choix comme dans sa justification. De son éclosion formidable à Monaco à ses buts décisifs avec le PSG face au Bayern Munich et au Barça en passant par la Coupe du Monde 2018, il avait quasiment réussi un sans-faute dans son parcours et la construction de son image. S'il a vite fait comprendre que le club parisien ne serait qu'une étape, déjà assez longue, dans sa carrière, il devra soigner sa sortie, sous peine d'être considéré, par certains, comme un traître.