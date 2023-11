Brésil, Al-Hilal : des nouvelles de Neymar

Un peu plus tôt dans la semaine, Neymar a été opéré, avec succès, après sa terrible blessure au genou survenue avec la Seleçao. Une blessure qui sur le papier, devrait forcer la star brésilienne à être éloigné des pelouses jusqu’à septembre prochain. Pourtant, l’ex-parisien a à nouveau été évalué et les retours sont plus que positifs.

Selon Terra, Neymar a enfin quitté l’hôpital Mater Dei, à Belo Horizonte, après une nouvelle évaluation réalisée par le docteur Rodrigo Lasmar, chef médical de l’équipe nationale masculine du Brésil. Ce dernier explique que l’attaquant d’Al-Hilal démontre des bons progrès postopératoires. L’ancien meneur de jeu du PSG va ainsi poursuivre sa convalescence avec en ligne de mire, la prochaine Copa America.