Manchester United connaît le prix pour Antony et Lisandro Martinez

Selon The Sun, Manchester United devra débourser plus de 130 millions d’euros pour s’offrir cet été les services des deux joueurs de l’Ajax d’Amsterdam, Antony et Lisandro Martinez. Les Lanciers réclameraient en effet pour l’ailier droit brésilien de 22 ans environ 80 millions d’euros, et 52 autres millions pour se séparer du défenseur central argentin de 24 ans.

Le nouveau coach des Red Devils, Erik ten Hag, souhaiterait faire venir à Manchester ses deux anciens joueurs qu’il a coachés à l’Ajax, mais les sommes demandées risquent de constituer un obstacle majeur, d'autant que le club hollandais ne serait pas prêt à faire des concessions. Antony serait la cible prioritaire du coach néerlandais. L’international brésilien a disputé 32 matches la saison dernière, inscrit 12 buts et délivré dix passes décisives. Lisandro Martinez, qui est également pisté par Arsenal, a quant à lui disputé 36 rencontres la saison dernière avec le champion des Pays-Bas, inscrit un but et délivré quatre passes décisives.