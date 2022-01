La suite après cette publicité

L'Olympique de Marseille de Jorge Sampaoli est une équipe de possession. Parfois, elle est aussi frustrante puisqu'elle se retrouve souvent aux vingt mètres et ne frappe pas au but. En conférence de presse ce jeudi, Valentin Rongier a expliqué que, parfois l'OM abusait un peu, notamment sur le fait de ne pas frapper au but.