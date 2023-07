Manchester United a promis un budget fou à Erik ten Hag

La suite après cette publicité

La saison dernière, Manchester United décidait de miser sur Erik ten Hag pour entamer sa reconstruction. Après des années à enchaîner des saisons décevantes, les Red Devils comptaient sur le technicien néerlandais pour remettre le club sur de bons rails. S’il n’a pas pu rivaliser avec Manchester City et la belle saison d’Arsenal, le club emblématique de Manchester a fait très bonne figure et termine sur le podium avec une qualification pour la prochaine Ligue des Champions. Désormais, il faudra donc faire mieux et cela passera par un mercato estival réussi.

Dans ce sens, la direction mancunienne ne compte pas se retenir cet été et a déjà fait une promesse à Erik ten Hag : il aura les joueurs qu’il souhaite dont un en particulier. En fin de saison, l’avenir de David De Gea semblait scellé. En fin de contrat cet été, le portier espagnol devait prolonger dans son club. Mais les négociations peinent à aboutir sur un accord et Manchester United a donc commencé à négocier l’arrivée d’un autre gardien : André Onana. Le portier camerounais est la priorité absolue de Ten Hag qui l’a connu à l’Ajax. L’Inter Milan réclame 50 millions et ne le retiendra pas. Mais ce montant semblait freîner Manchester United.

Un budget de 140 millions

Selon les informations du Corriere Dello Sport, la direction mancunienne a tenu à rassurer Erik ten Hag et les propriétaires de la famille Glazer lui ont promis qu’André Onana serait bien un joueur de Manchester United la saison prochaine. Alors que le club est proche d’être vendu (le Qatar et INEOS se battent pour le récupérer), la famille Glazer va aussi débloquer un budget de 140 millions d’euros pour cet été et pour s’offrir d’autres recrues.

En plus de cette belle somme, le club réinvestira directement l’argent des ventes de certains joueurs de l’effectif. De quoi offrir un très gros budget à Erik ten Hag qui a les pleins pouvoirs cet été pour construire à sa façon son effectif. Un signal forcément rassurant pour l’ex-coach de l’Ajax qui sera aussi attendu cette année. Car avec autant de moyens, la direction n’acceptera pas des résultats sportifs décevants. À suivre…