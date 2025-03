OM : Roberto De Zerbi est aux anges après la prolongation d’Amir Murillo

Ce vendredi, l’Olympique de Marseille a annoncé la prolongation de contrat d’Amir Murillo. Arrivé sur la pointe des pieds en provenance d’Anderlecht à l’été 2023, le défenseur panaméen réalise une belle saison sous les ordres de Roberto De Zerbi avec qui il s’est imposé dans une défense à trois. Couteau suisse et apprécié des supporters, le joueur de 29 ans s’est vu récompenser de sa bonne forme actuelle avec un nouveau bail qui le lie aux pensionnaires du Vélodrome jusqu’en 2028.

Une prolongation qui a rendu heureux De Zerbi comme ce dernier l’a confié en conférence de presse ce vendredi : «je suis très heureux de la prolongation de son contrat, il le mérite, il fait une très bonne saison mais son absence est un problème car il a des caractéristiques uniques, ce n’est pas simple de le remplacer, Lirola lui ressemble mais il lui manque aussi des choses, Rongier peut le faire, Luiz Felipe peut aussi jouer même s’il est plus un défenseur central dans une défense à quatre. On verra aussi comment évolue la blessure et combien de match on devra jouer sans lui.»

