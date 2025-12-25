Algérie : Maghnes Akliouche a célébré la victoire

Maghnes Akliouche a été surpris en train de célébrer le but de l’Algérie face au Soudan. loin des tribunes, mais bien installé dans un bar entouré d’amis. Alors que Riyad Mahrez ouvrait le score dès la 2e minute lors de l’entrée en lice réussie des Fennecs à la CAN 2025 (3-0), une vidéo relayée sur les réseaux sociaux montre le milieu offensif de l’AS Monaco laissant éclater sa joie. Une séquence qui a rapidement fait réagir, le joueur étant aujourd’hui international français, mais toujours très attaché à ses origines algériennes.

Sur le terrain, l’Algérie a parfaitement lancé sa compétition sous les ordres de Vladimir Petkovic, avec un succès maîtrisé face au Soudan, facilité par un but rapide, une expulsion adverse avant la pause et les parades décisives de Luca Zidane.