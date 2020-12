PSG : Thomas Tuchel explique la très mauvaise passe d'Angel Di Maria

La suite après cette publicité

Cette saison, Angel Di Maria, le virevoltant ailier argentin du Paris Saint-Germain, a du mal. Il semble irrité et surtout irritable. On a pu le voir lorsqu'il a été sorti par Thomas Tuchel contre Leipzig. Cette saison, en Ligue 1, l'ancien de Benfica et du Real Madrid notamment a marqué deux buts et donné quatre passes décisives. Il a aussi été suspendu pour son crachat lors du bouillant PSG-OM.

Ce mercredi soir, alors que le Paris SG était privé de Neymar pour sa rencontre face à Lorient (2-0), l'entraîneur allemand de l'équipe francilienne a décidé de se passer des service d'El Fideo au coup d'envoi. À l'issue de la rencontre, l'ancien coach de Mayence et du Borussia Dortmund s'est expliqué sur le sujet et cela ne devrait pas trop blesser son joueur.

Tuchel croit toujours en Di Maria

« J'ai l'impression qu'il a perdu (il cherche ses mots, ndlr) de la simplicité. Ce n'est pas grave, on a changé notre schéma contre Leipzig, Manchester United, Basaksehir, Montpellier... On a mieux joué dans ce dispositif. C'est plus facile en ce moment pour Rafinha », a-t-il commencé par expliquer. Mais, attention, ADM, entré en jeu à la 71e contre les Merlus, ne doit pas se faire de mouron !

« Mais je ne vais jamais arrêter de croire en Angel. Il est dans ma tête, dans mon cœur et j'ai confiance en lui. Il lui manque un déclic. Ça va peut-être arriver au prochain match », a-t-il ainsi conclu, tout en admettant donc que l'Argentin connaissait une première partie de saison moins bonne. À Lille le week-end prochain, Tuchel aura besoin de tous ses hommes et notamment d'un Angel Di Maria en forme.