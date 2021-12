Le FC Barcelone tremble pour le transfert de Ferran Torres, le PSG fixe le prix d'un de ses indésirables

La suite après cette publicité

Le Barça attend City pour officialiser Torres

En Espagne, l'officialisation du transfert de Ferran Torres au FC Barcelone se fait attendre ! L'Espagnol a passé sa visite médicale hier, ce qui fait dire au journal Sport, que «Xavi tient son crack» pour ce mercato hivernal. L'attaquant devrait être présenté aujourd'hui et il s'est dit «très heureux de porter la tunique blaugrana.» Oui mais pour l'instant, il n'y a rien d'officiel et pour le moment, le Barça retient son souffle car le transfert est «interrompu» annonce Mundo Deportivo sur sa Une. Alors, le journal s'emballe un peu, c'est simplement que l'officialisation traîne car «la signature a été reportée à aujourd'hui en raison de problèmes bureaucratiques et de plafond salarial.» Mais comme l'indique aussi AS sur sa Une c'est surtout que le Barça est en attente de la «validation par Manchester City et que le jour férié en Angleterre a retardé les choses.» Ce n'est donc plus qu'une question d'heure…

Leonardo négocie avec Milan pour Diallo

En Italie, c'est la Une du Corriere dello Sport qui nous intéresse car elle nous apprend que l'AC Milan veut s'offrir et relancer un joueur du PSG ! En effet, les Rossoneri sont sur la piste menant à Abdou Diallo qui n'est pas un indiscutable au sein du club de la capitale française. Milan aimerait le relancer mais Paris veut une vente et a fixé son prix. Si les Lombards veulent s'offrir l'international sénégalais il faudra débourser 20 M€. Les deux clubs sont en pleines négociations mais Leonardo se montrera intransigeant sur ce dossier car il estime que Diallo a une vraie valeur marchande et sportive. Et surtout, il doit vendre à tout prix cet hiver pour renflouer les caisses…

La Juve veut croire à un retour de Pogba

Toujours en Italie, le mercato est omniprésent ! Hier on vous parlait de l'avenir de Paul Pogba qui avait été recalé par le Real Madrid. Il n'en fallait pas plus pour que la presse transalpine ne s'empare du dossier et qu'un retour à la Juve soit mis sur la table. C'est le cas de Tuttusport ce matin qui explique les raisons pour la Vieille Dame de croire à un retour de La Pioche dans le Piémont. Tout d'abord, «le Français sera libre en juin.» Comme le Real s'éloigne, «l'opération n'est pas impossible mais ce sera sans Ramsey ni Arthur.» D'ailleurs, le quotidien turinois écrit qu'«un retour serait très apprécié par le joueur.» Affaire à suivre car avant cela, la Vieille Dame doit aussi s'occuper de la prolongation de Paulo Dybala et pour le Corriere dello Sport : «il y a un risque entre les deux parties. L'Argentin a accepté un contrat au rabais en octobre. Le club sait qu'il peut partir libre car rien n'est encore signé ni officiel pour le moment…»