Sir Alex Ferguson est de retour à Manchester United

Non, vous ne rêvez pas. Sir Alex Ferguson, le légendaire entraîneur de Manchester United, est bel et bien de retour du côté d'Old Trafford. C'est ce que révèlent nos confrères du Daily Mail, précisant qu'il ne s'agit bien évidemment pas d'un rôle sur le banc des Red Devils, une place qu'occupe Erik ten Hag depuis cet été, mais plutôt d'un poste de conseiller. Richard Arnold, le directeur général de MU, s'est tourné vers l'ancien coach écossais aujourd'hui âgé de 80 ans pour obtenir divers conseils.

Sir Alex Ferguson fait désormais plus généralement partie d'un groupe de réflexion aux côtés de l'ancien PDG David Gill, de l'ex-capitaine iconique Bryan Robson et de l'actuel directeur du football John Murtough. C'est la première fois que le technicien le plus couronné de l'histoire du championnat d'Angleterre (13 titres de champion), qui n'a jamais vraiment quitté Man United des yeux, pourrait officiellement avoir de l'influence sur les choix pris par les décideurs mancuniens. Sir Alex, victime d'une hémorragie cérébrale en mai 2018, siégeait plus de manière symbolique qu'autre chose au CA de United depuis son départ du banc, en 2013.