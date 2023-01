Chambéry - Olympique Lyonnais : les compositions officielles

Chambéry affronte l’Olympique Lyonnais au Groupama Stadium dans le cadre des seizièmes de finale de la Coupe de France. Pensionnaire de National 3, le club savoyard fait face à un immense défi ce samedi et est prêt à réaliser un nouvel exploit. De son côté, l’OL est dans une situation critique et doit se servir de ce match et de cette compétition comme un tremplin, l’objectif est de gagner et d’engranger de la confiance. Ce match est à suivre en direct commenté sur le site Foot Mercato.

Au niveau des compositions d’équipes, Chambéry démarrera en 4-5-1. Cédric Rullier n’opère qu’un seul changement par rapport à l’équipe qui a battu Aubagne au tour précédent avec le remplacement de Jacquet par Martineau. En face, Laurent Blanc articule son équipe en 4-2-3-1 avec Barcola et Tetê en ailiers et Cherki en 10 en soutien de Lacazette.

Les compositions

Chambéry : Blachon – Viard, Braillon, Poujol, Albrecht – Scarantino, Matias, Martineau ©, Cetin, Fortier – Volic.

Olympique Lyonnais : Lopes – Tagliafico, Lovren, Diomande, Kumbedi – Tolisso, Mendes – Barcola, Cherki, Tetê – Lacazette ©.