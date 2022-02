JT Foot Mercato : la descente aux enfers continue pour Mason Greenwood

La suite après cette publicité

Clinton Njie prend cher après son pénalty raté

Les Pharaons affronteront le Sénégal en finale de la CAN ce dimanche. Par contre du côté du Cameroun c'est la soupe à la grimace… les Lions indomptables accueillent la compétition et l'élimination a du mal à passer. Par exemple, beaucoup n'ont pas compris ce tir au but complètement manqué de Clinton Njie… qui n'avait pas l'air impliqué alors qu'on était en demie de la CAN.

Aboubakar est dégoûté

D'ailleurs, les supporters Camerounais sont dégoutés et on les comprend, mais ils ne sont pas les seuls. Chez les joueurs aussi le ton monte comme du côté de Vincent Aboubakar qui l'a très mauvaise… «Ce soir, chacun voulait montrer ce dont il est capable. Le football, ça ne ment pas. Chaque fois qu’on joue collectivement, on gagne. Chaque fois que chacun essaye de faire ce qu’il veut, on passe à côté. Le résultat est là aujourd’hui. C’est ça le problème. Chacun pense à lui et ça nique tout, malheureusement, c’est ça.»

Les ennuies continuent pour Greenwood

En Angleterre, ça continue de s'assombrir pour Mason Greenwood ! De nouvelles sanctions sont tombées pour le joueur anglais. Accusé de violences physiques et de viol par sa compagne, il a depuis été arrêté par la police britannique et une enquête a été ouverte à son encontre. Un peu avant son arrestation, il avait été écarté du groupe par son club de Manchester United. Et ce n'est pas tout puisqu'il a rapidement été retiré du jeu FIFA 22. De son côté, Nike a suspendu son partenariat avec Greenwood. Et aujourd'hui on apprend que son nom a tout simplement été supprimé de la boutique en ligne de Manchester United. Les recherches amènent directement à une page vierge. Les Red Devils ont aussi communiqué par mails à leurs supporters qu'ils pourraient échanger gratuitement tout maillot floqué à son nom, contre celui d'un autre joueur de l'effectif…