Énorme scandale de fraude à l’âge pour 6 joueurs de Manchester City et United

Le 6 avril à 17h30, la ville de Manchester sera divisée en deux. D’un côté, on trouvera ceux qui supportent les Red Devils. De l’autre, il y aura ceux qui soutiendront les Cityzens en déplacement à Old Trafford pour ce derby qui sent la poudre. Ennemis sur le terrain, les deux pensionnaires de Premier League vont peut-être se serrer les coudes sur le terrain judiciaire puisqu’ils sont au centre d’un énorme scandale en Angleterre. Une information dévoilée par le Telegraph, qui a mené l’enquête.

6 joueurs impliqués dans cette affaire

Dans un article intitulé «les joueurs de l’académie de Manchester United et de Manchester City au centre des plaintes pour fraude à l’âge», la publication britannique explique avoir «des preuves photographiques (qui) jettent le doute sur l’éligibilité de six joueurs nés à l’étranger et soulèvent la possibilité que certains soient des adultes». Il est précisé que les six footballeurs, dont les identités n’ont pas été dévoilées, auraient joué dans des catégories plus âgées dans leurs pays d’origine.

The Sun, qui a rebondi sur cette enquête exclusive, ajoute que les parents d’autres joueurs des académies mancuniennes avaient déjà alerté le personnel des deux clubs tout en faisant part de leurs inquiétudes. Le média anglais précise que ni Manchester City, ni Manchester United ne semblaient savoir qu’ils n’avaient pas l’âge qu’ils prétendaient avoir. Mais ils ont pris très au sérieux les informations sur le sujet ainsi que les diverses preuves qui ont émergé. The Sun précise que «United et City, ainsi que la Premier League et le ministère de l’Intérieur, ont refusé de dire s’ils avaient pris ou prendraient des mesures.»

City, United et l’Angleterre impactés

Dans la foulée, les Red Devils ont publié un communiqué de presse. « Nous nous engageons à exploiter tous les aspects de notre académie dans le respect des règles et réglementations établies par nos instances dirigeantes, y compris le recrutement et l’inscription des joueurs. Nous prenons très au sérieux nos responsabilités en matière de bien-être et de protection des joueurs. Nous sommes en effet fiers de la réputation que nous avons acquise en considérant les participants à nos programmes avant tout comme des enfants, plutôt que comme des joueurs. Notre processus de recrutement est résolument axé sur le potentiel futur plutôt que sur la performance actuelle ou le développement physique.»

Les Skyblues, eux, ont insisté sur le fait qu’ils n’ont pas violé les règles et qu’ils ont, selon eux, respecté toutes les obligations légales, tout en ajoutant qu’il n’est pas rare de voir de très bons joueurs être surclassés. Ce scandale touche par ricochet l’Angleterre. En effet, The Sun explique que trois des six joueurs suspectés dans cette affaire ont joué au sein des catégories jeunes en sélection nationale anglaise. Un scandale qui prend donc des proportions nationales. Manchester United, Manchester City, la Premier League ainsi que la Fédération Anglaise sont déterminés plus que jamais à faire la lumière sur cette affaire qui fait couler beaucoup d’encre outre-Manche.