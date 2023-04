Serie A : grosse victoire de Bologne à Bergame, la Cremonese renverse la Sampdoria à la dernière minute

Nouvelle journée en Italie avec une 29ème manche de Serie A loin d’être inintéressante ce samedi après-midi. Toujours en très grande forme, l’équipe de Bologne, entraînée par Thiago Motta, se déplaçait à Bergame pour affronter l’Atalanta de Gian Piero Gasperini, sur la pelouse du Gewiss Stadium. Un duel qui sentait bon la poudre puisqu’un ticket pour les places européennes est encore en jeu. Avec une belle maîtrise de leur plan de jeu, les Rossoblù sont parvenus à renverser la Dea (0-2) grâce à des réalisations de Nicola Sansone (49e) et de Riccardo Orsolini (86e). Le weekend prochain, les Bergamasques essayeront de se racheter contre la Fiorentina en Toscane, tandis que les Bolonais voudront enchaîner, à domicile, face à l’AC Milan.

Classement live # Équipe Pts J G N D BP BC DIF 6 Atalanta 48 29 14 6 9 47 34 13 8 Bologne 43 29 12 7 10 38 36 2

Dans l’autre rencontre programmée à la même heure, la Sampdoria ouvrait les portes, de son stade Luigi Ferraris, à la Cremonese pour un duel entre les deux lanternes rouges. Une bonne occasion pour faire le plein de points et entamer un marathon final dans la course au maintien dans l’élite italienne. Grâce à une égalisation tardive de Luka Lochoshvili (86e) et un but dans le temps additionnel de Leonardo Sernicola (90e+6), la Cremonese a pu empocher trois précieux points contre la Doria (2-3). Mehdi Léris a ouvert le score pour les locaux (15e), avant que Paolo Ghiglione n’égalise pour les visiteurs(35e). Sam Lammers a cru offrir la victoire à la Samp (66e) dans un premier temps avant que les joueurs de Leonardo Semplici réalisent leur remontée. Pour la 30ème journée de Serie A, la Sampdoria ira à Lecce pour un autre duel capital dans la mission maintien et la Cremonese accueillera Empoli.

